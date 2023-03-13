Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками сталася 11 березня вдосвіта.

О 5:14 на мості в селі Великий Говилів водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу. В результаті удару 21-річний кермувальник загинув, а пасажира авто госпіталізували до медзакладу.

Стало погано за кермом водієві іншого легкового автомобіля марки ВАЗ. У момент руху транспорту чоловік 1998 року народження втратив свідомість та з’їхав у кювет. Водія доправили до реанімаційного відділення.

По автопригодах тривають перевірки.