У жахливій ДТП на Тернопільщині загинула жінка: її чоловік і 10-річний син – у лікарні. ВІДЕО

У неділю, 18 вересня, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися автомобілі “Мазда” і “Фольксваген Пасат”.

Внаслідок ДТП пасажирка “Фольксвагена” загинула на місці. Обидва водії та пасажири автомобілів отримали тілесні ушкодження. Серед потерпілих – малолітня дитина.

Як стало відомо згодом, у “Фольксвагені” їхала сім’я – чоловік, жінка і їхній 10-річний син. На жаль, жінка загинула. Батько із сином потрапили до лікарні.

Водія “Мазди”, після надання медичної допомоги, затримали, повідомляють у поліції.

Загалом за вихідні на дорогах Тернопільщини двоє людей загинуло, а 11 з травмами потрапили до лікарні.