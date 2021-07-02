Аварія, у якій загинув 25-річний водій агропідприємства з Тернопільщини, трапилася в обідню пору 30 червня.

Молодик саме повертався з маршруту на автомобілі Мерседес Sprinter. Поблизу села Малі Дорогостаї, що на Рівненщині, чоловік не справився з керуванням мікроавтобуса та з’їхав у кювет. Автомобіль розвернуло та перекинуло.

Від отриманих травм водій помер на місці автопригоди. Як повідомляють Тернополяни, загиблий – працівник агрофірми, яка зареєстрована в селі Токи Тернопільського району.

Наразі Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.