Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 червня близько 18.00 на автодорозі Львів – Тернопіль на вулиці Об’їзній у місті Золочів.

Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення вантажівки «ГАЗ» під керуванням 36-річного жителя Буського району з мікроавтобусом «Мерседес Бенц», яким керував 54-річний житель Тернополя. Бочка, яку перевозив водій «ГАЗу», випала і пошкодила автомобілі «Шевроле Каптіва» та «Хонда СРВ», після цього вантажівка зіткнулася з автомобілем «Опель Комбо» під керуванням 42-річного жителя Хмельницької області.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водії «Мерседеса» та «Опеля», а також 12 пасажирів мікроавтобуса віком 38-67 років, мешканці Київської, Одеської, Запорізької, Донецької, Полтавської, Харківської областей та міста Тернопіль. Також травми отримали пасажир «Опеля», 47-річний мешканець Хмельниччини, та пасажир «ГАЗу», 48-річний житель Буського району.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.