Перетин подвійної суцільної смуги під час маневру обгону завершився летально для водія BMW 31ВІ – уродженця Азербайджану.

Як повідомляють у поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 червня близько 13:50 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава Руська поблизу с. Ярчівці.

В результаті виїзду на смугу зустрічного руху іномарка врізалася в автомобіль OPEL ZAFIRA. Іноземця з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку госпіталізували в реанімаційне відділення Зборівської ЦРЛ. Проте врятувати життя тридцятиоднорічному чоловікові не вдалося. Водій іншого автомобіля не постраждав.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).