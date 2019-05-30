Сьогодні у Збаразькому районі на повороті до села Заруддя не розминувся автобус з іномаркою.

У легківці перебувало п’ятеро чоловіків, троє із них загинуло в результат зіткнення, двоє зазнали різних травм.

Наразі на місці події працюють слідчі, а також черговий караул 4-ї ДПРЧ. Потерпілих з розтрощеної автівки в результаті аварії діставали рятувальники, – повідомили в управлінні ДСНС в області.

«О 16:00 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя Збаразького району виникла дорожньо-транспортна пригода: не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi L200. На момент зіткнення в легковому автомобілі перебувало п’ятеро чоловіків, з них 3-є загинули та 2 отримали травми різного ступеня важкості. За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували з понівеченого авто та передали працівникам швидкої допомоги потерпілих з ознаками життя. Також вони вивільнили тіла загиблих та провели заходи, спрямовані на попередження виникнення пожежі».

Софія Романська