Родина з Кременця потрапила у аварію 9 жовтня. Нещастя трапилося на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече близько 16:00 між смт.Вишнівець та селом Великий Кунинець.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не впорався з керуванням, автівка злетіла в кювет та перекинулася. На момент ДТП в салоні авто перебував водій, його дружина, 1986 року народження, та однорічний син.

Жінку врятувати не вдалося. Дитину з забоями госпіталізували до лікарні. Водій також отримав травми, але від госпіталізації відмовився. За словами кермувальника, маневр, що призвів до нещастя, він виконував, уникаючи зіткнення з іншим авто. Так це чи ні – встановить слідство.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто в цей час проїжджав даним відрізком дороги, бачив цю автопригоду або має в салоні авто реєстратор, допомогти встановити усі обставини ДТП. Інформацію можна повідомити за номером 067 471 66 23, 27-12-84 або на лінію “102”.