У Почаєві близько лоб в лоб зіткнулося два автомобіля. На автодорозі не розминулися MERCEDES Sprinter та Mitsubishi.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними поліції, водій буса при обгоні виїхав на смугу зустрічного руху і вже там врізався в легкове авто. В Mitsubishi їхала мама зі своїми малолітніми дітьми – шести та чотирнадцяти років.

В результаті удару до лікарні з травмами госпіталізували всю родину. У жінки травми середньої важкості, у дітей – легкі тілесні ушкодження. Водії попередньо тверезі. Дану автопригоду внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.