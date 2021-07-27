У жахливій аварії на Львівщині постраждали мешканці Тернопільщини: серед них троє дітей

Зіткнення сталося 26 липня близько 08.00 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Розвадів Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хонда Сівік», 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі «Шкодою» під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій «Шкоди» та четверо його пасажирок, серед яких троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій «Хонди» та його пасажирка, 40-річна львів’янка.

Усіх потерпілих доставили в лікарню, їхні діагнози уточнюють.

Поліцейські встановлюють усі обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.