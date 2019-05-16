Моторошна аварія на Чистилівському перехресті. Тут не розминулись ВАЗ і Skoda. Внаслідок сильного удару автівки сильно зім‘яло, двоє людей загинули.

Нещастя сталося 15 травня близько опів на 12 дня. дві автівки зіткнулись на об’їзній села Біла. Внаслідок удару Ваз сильно зім’яло. Його пасажири – зять та теща вилетіли із авто. Вони загинули на місці, повідомляє TV-4.

Внаслідок аварії Skoda опинилась у лісосмузі. Її кермувальнику і двом пасажирам надають меддопомогу. Що стало причиною аварії – встановить слідство.