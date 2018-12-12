У жахливій аварії в Тернополі постраждала маленька дитина

12/12/2018 Розмір тексту:

Вчора на перехресті Андрія Шептицького та Степана Будного у Тернополі зіткнулися дві машини. Внаслідок аварії серйозно постраждала 2-річна дитина.

Як пише “Тернопільська Липа“, у центрі Тернополя не розминутись водій «Mersedes Sprinter» та водій «ВАЗ 2106»

Під час аварії постраждала пасажирка однієї з автівок. 2-річна пасажирка отримала струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму, а також численні гематоми.

Малолітня дівчинка зараз важкому стані госпіталізована до обласної дитячої лікарні.