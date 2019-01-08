У жахливій аварії на Тернопільщині загинув син працівника посольства. ФОТО

08/01/2019 Розмір тексту:

Аварія, яка сталася 4 січня біля села Доброполе Бучацького району, забрала життя одразу двох людей: водія та 11-річного хлопчика.

Хлопчик, який загинув на місці аварії, – Михайло Процюк. Він – грав у команді «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту». Був воротарем, мріяв про спортивну кар’єру. Про це розповів його тренер Роман Курдупель виданню «20 хвилин».

«Велика втрата і страшна трагедія прийшла в наш дім КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту». Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким від усієї нашої футбольної сім’ї з приводу загибелі гравця команди U-12 Процюка Михайла», – сказав він.

За словами тренера, 4 січня три хлопчика разом із батьком одного з них поверталися з тренувань з Тернополя.

«Мишко сидів попереду. Він був високого зросту, тому вже мав право зайняти сусіднє з водієм сидіння. Загинув і водій – Валерій Мельницький. Він часто привозив дітей на тренування, бував у Тернополі часто, це пов’язано з роботою. Його син і ще один хлопчик сиділи ззаду, на момент аварії вони спали. Слава Богу, вони залишилися живі», – зазначив Курдупель.

Водії інших авто, які стали свідками трагедії, витягли дітей з машини і надавали першу допомогу постраждалим. «Швидка», за словами Романа, їхала майже годину. Зараз двоє неповнолітніх Василь і Денис – в обласній дитячій лікарні. В обох серйозні травми.

«Їм вже зробили операції. Денису легше, а Василю мають ще на Різдво робити операцію на щелепі. Їх вже ніби перевели з реанімації у лікарняні палати. Був у лікарні, то дуже страшно. Обличчя побиті, голови теж. Але лікарі дають хороші прогнози. При бажанні, сподіваюся, діти зможуть повернутися в спорт», – повідомив їх тренер.

Також стало відомо, що Мишко був єдиною дитиною в сім’ї.

«Тато Міші працює в посольстві Туреччини, вже вилетів… А мама, неможливо описати її біль. У другій родині теж біда. Хлопчик залишився сиротою, тому що в аварії загинув батько. Невідомо, хто винен. Водій фури каже, що від сильного вітру на крутому повороті, порожній кузов просто перекинувся, і машину знесло на зустрічну. Як там було, встановить слідство. Завтра, 6 січня в Бучачі аж два похорони», – повідомив Курдупель.

Джерело: znaj.ua