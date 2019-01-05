У жахливій аварії на Тернопільщині загинули чоловік і дитина. ФОТО

04/01/2019 Розмір тексту:

Двоє людей загинуло в результаті аварії в Бучацькому районі.

Нещастя трапилося 4 січня о 16:30 неподалік села Доброполе на автодорозі Тернопіль-Івано-Франківськ. Там не розминулися вантажівка та Kia Sportage, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, фура їхала порожньою і в якийсь момент її почало заносити. Вантажівку викинуло на смугу зустрічного руху і вона врізалася в іномарку.

Через сильний удар транспортні засоби розкидало в різні сторони проїжджої частини. В результаті аварії загинув водій Kia Sportage та дитина 2007 року народження. Ще двох пасажирів доправили до лікарні. Кермувальник вантажівки живий.

Триває слідство.