У згорілому будинку під завалами знайшли труп чоловіка. ФОТО

5 грудня о 11:41 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло тривожне повідомлення про пожежу житлової будівлі у селі Бурдяківці, що на Борщівщині.

На місце події прибули працівники місцевої пожежної охорони села Бурдяківці та черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини. Площа пожежі на момент прибуття становила 160 м.кв. Ситуація ускладнювалася і тим, що внаслідок пожежі повністю завалилася покрівля будинку, існувала загроза подальшого обвалення конструкцій.

Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували.

На місці події виявили тіло, ймовірно, власника будинку.