5 грудня о 11:41 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло тривожне повідомлення про пожежу житлової будівлі у селі Бурдяківці, що на Борщівщині.
На місце події прибули працівники місцевої пожежної охорони села Бурдяківці та черговий караул 8 державної пожежно-рятувальної частини. Площа пожежі на момент прибуття становила 160 м.кв. Ситуація ускладнювалася і тим, що внаслідок пожежі повністю завалилася покрівля будинку, існувала загроза подальшого обвалення конструкцій.
Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували.
На місці події виявили тіло, ймовірно, власника будинку.
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