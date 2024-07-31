У Збручі на Тернопільщині виявили тіло чоловіка, котрий зник ще 28 липня.

Як повідомили у ДСНС, 28 липня близько 19-ї години до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що внаслідок перекидання човна на річці Збруч під водою зник 40-річний чоловік. Подія трапилася у селі Кокошинці Гримайлівської територіальної громади Чортківського району. Рятувальники негайно прибули на місце події і розпочали пошуки, проте вони не дали результатів. Наступного дня пошукові роботи продовжилися, але вже за участю водолазів. До пошуків залучили і місцеве населення.

30 липня вранці водолази виявили тіло потопельника приблизно за 50 м від місця, де він зник.

“На відпочинку поблизу водойм дотримуйтесь елементарних правил. Оскільки, найчастіше причиною трагічних випадків стає банальна людська недбалість”, – наголошують в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.