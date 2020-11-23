У Зборівській лікарні розгорнули додаткові ліжка з кисневими точками для хворих на коронавірус

До 36 ліжок у Зборівській районній лікарні під’єднали кисневі точки. Частина з них уже заповнена пацієнтами з коронавірусною інфекцією. У разі стрімкого збільшення кількості хворих, створюватимуть додаткові місця.

Медичний заклад отримав із державної субвенції 200 тисяч гривень. За ці кошти облаштували киснем ліжкомісця для хворих на коронавірус.

«Для пацієнтів з COVID-19 у лікарні перепрофілювали терапевтичне відділення, де знаходилися ліжка неврології та терапії. Стан усіх пацієнтів середньої важкості, який потребує кисневої підтримки. Завдяки державній субвенції за отримані кошти із державної субвенції ми встановили атмосферний високопотоковий концентратор, 20-літровий. Він може забезпечити роботу одночасно двох наркозно-дихальних апаратів. Також провели систему киснезабезпечення і ще одну кисневу рамку поставили на балони», – розповів головний лікар Богдан Зембра.

Кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, збільшується в області кожного дня, – кажуть в управлінні охорони здоров’я області. Відтак в інших лікувальних закладах краю також тривають роботи із підведення кисню до ліжкомісць.