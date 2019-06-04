Вуличні концерти просто неба відбуватимуться у Збаражі.

Місцеві музиканти виступатимуть на імпровізованій сцені у Сквері Героїв щонеділі. Відтак послухати музику можуть всі охочі.

Минулої неділі Вуличний концерт у Збаражі зібрав юних музикантів. Охочих почути їхні виступи було чимало. Жителька містечка Ольга Ігорівна прийшла на вуличний концерт зі своїми внуками, один із них виконав декілька музичних композицій.

«Дуже гарний концерт організували в нашому місті. Так багато людей зібралося, щоб послухати. А ще це дуже гарна можливість для початкуючих музикантів проявити себе, показати свій талант. Маю надію, що такі концерти і далі організовуватимуть у нашому місті».

Міський голова Збаража Роман Полікровський запевнив, що такі концерти проходитимуть влітку щонеділі.

«Запрошуємо в Збараж усіх бажаючих музикантів приєднатись до цієї чудової ідеї! Особлива подяка о. Олексію Боднарчуку, Марії Багрій, Ірині Демчук за ідею і організацію!».

Софія Романська