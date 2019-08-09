Люди з інвалідністю у Збаражі можуть користуватися послугами соціального таксі.

Спецавтомобіль, вартістю понад мільйон гривень, місто отримало від Міністерства соціальної політики.

У Збаражі проживає понад двісті людей з інвалідністю. Дотепер більшість з них були змушені користуватися громадським транспортом або ж оплачувати транспортування за власний кошт. Надалі людей з інвалідністю у Збаражі безкоштовно перевозитиме соціальне таксі, – зазначає голова районної ради Світлана Боднар.

«Збараж, у рамках реалізації державної програми, отримав автомобіль для перевезення людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Соціальне таксі придбане за кошти державного бюджету, а це понад мільйон гривень. Спеціальне авто призначене для транспортування двох людей у візках і трьох супроводжуючих. Так зване соціальне таксі укомплектоване пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають Директивам Безпеки ЄС.

Сподіваємося, що особливим людям особливе таксі сподобається та полегшить життя, вирішить проблему пересування».

За словами директора департаменту соціального захисту населення ОДА Вадима Боярського, це шостий такий автомобіль в області.

Софія Романська