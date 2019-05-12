«Збараж – 808» – танцювальний флешмоб під такою назвою провели у старовинному містечку з нагоди його дня народження. Продовжили спортивне дійство масовим велопробігом, долучилися до якого і діти, і дорослі.

Велосипед – популярний транспорт у Збаражі, – каже жителька містечка Надія Шевчук. Використовують його навіть місцеві чиновники, добираючись на роботу.

«В нас навіть міський голова Роман Полікровський їздить інколи велосипедом на роботу. І взагалі у нашому містечку дуже зручно користуватися цим видом транспорту. Мої діти взагалі обожнюють велосипеди. Тому ми охоче долучилися до цього велопробігу».

З нагоди Дня міста у Збаражі проходить чимало спортивних і розважальних заходів, – розповідає голова Збаразької районної ради Світлана Боднар. Триватиме святкування упродовж двох днів.

«Святкування Дня народження Збаража успішно стартувало! Концепція першого дня свята – здоров’я – здорова нація – запорука розвитку успішної країни, а також знання історії міста, популяризація культури і талантів. Крім цього, у програмі – розваги, конкурс танців, фестиваль фарб, дискотека, вечірній перегляд фільмів на мурах Збаразького замку – історичне фентезі “Чорний козак” та «Ге́тьман» — український історико-драматичний художній фільм».

Однією із родзинок святкування Дня міста буде свято фарб “Holi” та вечірній перегляд фільмів під стінами Збаразького замку. А на завершення запланована дискотека просто неба.

Софія Романська