«Одягни Збараж у вишиванку», – акцію з такою назвою організували у старовинному містечку на Тернопільщині.

Долучилися до флешмобу школярі, вчителі, представники влади, громадські діячі. У вишиваних сорочках вони організували масову ходу вулицями міста.

Вишивані вироби у Збаражі дуже популярні, – каже сімдесятирічна Євгенія Поліщук. І сучасне покоління від традиції не відмовляється.

«Дуже тішить, що вишиванка така популярна сьогодні. Діти часто одягають вишите на Перше вересня або на останній дзвоник, а також в інші дні, зокрема на День вишиванки. В моїй родині вишиванка завжди дуже цінувалася, ми передаємо це новим поколінням як велику цінність і оберіг. Своїм дітям і внукам вишивала сорочки, на це багато років пішло, тому ці сорочки дуже цінні для нас».

Урочистою ходою жителі Збаража пройшли від пам’ятника Івана Франка до мосту над річкою Гнізна. Також у рамках проекту “Одягни Збараж у вишиванку” учні та вчителі збаразьких шкіл, школи-інтернату, будинку дитячої та юнацької творчості задекорували вулицю Незалежності вишиваними орнаментами.

Софія Романська