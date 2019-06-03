Нове футбольне поле зі штучним покриттям відкрили у Збаражі. Його уже випробували обласним турніром з міні-футболу серед дітей. Змагання приурочили відкриттю грального майданчика та Міжнародному дню захисту дітей.

«Для наших дітей в місті відбулись дві цікаві події, а саме відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям, де був проведений футбольний турнір серед дітей, де перемогли збаразькі юні таланти! І друга подія це проведення “eco party” в рамках проекту “Zero Waste School”. Вхід на дискотеку був “платний”, правда платою були пластик, використані батарейки, картон… Ось так цікаво ми привертаємо увагу до навколишнього середовища і звичайно залучаємо до цього дітей, адже, напевно, з їх покоління виростуть люди з новим менталітетом і свідомістю», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

Додамо, упродовж останніх років на Тернопільщині було відкрито близько сорока гральних майданчиків, на яких тренуються діти з різних районів області.

Софія Романська