64 курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленої військової та фізичної підготовки відзначили випускний. Свято відбулося у Збаражі, оскільки саме там знаходиться навчальний заклад.

Випускники та викладачі коледжу пройшлись урочистим маршем вулицями Збаража. На центральній площі міста представники влади, військовослужбовці та батьки випускників вітали курсантів із закінченням навчання у коледжі. Музичний супровід здійснював військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади.

Сімнадцятирічний Олександр закінчив навчання у Тернопільському професійному коледжі з посиленої військової та фізичної підготовки. Хлопець мріє про військову кар’єру. «Навчання в коледжі стало для мене початковим етапом на шляху до моєї мрії. Завжди хотів стати військовим. Тут побачив багато прикладів для наслідування. Надіюся, що у цій справі я досягну успіху».

Загальна кількість курсантів коледжу – понад 240, на випускному курсі навчалося 64 особи, – розповідає керівник коледжу Вадим Ластовицький.

«Навчання у коледжі передбачає три курси. Сьогодні свій випускний відзначають курсанти третього курсу. Вітаємо їх із успішним завершенням навчання в коледжі та бажаємо успіху у їхньому подальшому житті. Сподіваємося, що після закінчення нашого навчального закладу, ви продовжуватимете навчання в інших військових закладах і служитимете у Збройних силах України».

Заступник командира коледжу з фізичного виховання Роман Мельник разом із студентами продемонстрували, як відбувається захоплення диверсійної групи. А родзинкою свята став танець-вальс у виконанні випускників військового коледжу.

Софія Романська