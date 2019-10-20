Патріотичний вишкіл молоді розпочався у Збаражі. Упродовж двох днів хлопці і дівчата братимуть участь у майстер-класах, спілкуватимуться з ветеранами, опановуватимуть навички самозахисту та поведінки зі зброєю.

Долучилося до патріотичного вишколу у Збаражі декілька десятків хлопців і дівчат. Поблагословили дійство священики.

«У Збаража є всі шанси розвивати пластовий рух і мати активну та свідому молодь. Сьогодні в місті розпочався дводенний кваліфікаційний вишкіл для тих, хто уже в цій поважній скаутській організації і тих, хто бажає бути виховником. Приємно, що отцю Олексію Боднарчуку вдається знаходити активних збаражан, які хочуть відповідально змінювати своє місто і країну через виховання дітей і молоді в дусі та на прикладі організації, яка є основою державотворення України.

Справді важлива ініціатива!», – зазначила голова районної ради Світлана Боднар.

Організатори сподіваються, що патріотичний вишкіл згуртує молодь, подарує нові знання, а головне – об’єднає навколо української національної ідеї.

Софія Романська