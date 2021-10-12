Всеукраїнський турнір з гирьового спорту організували у Збаражі. Кубок України виборювали спортсмени з більшості областей.

До змагань долучилися чоловіки та жінки різних вікових категорій. Як розповів тренер Збаразької ДЮСШ Петро Багрій, на Всеукраїнському турнірі були представлені двоборства, жіночий ривок, естафета поштовх, довгий цикл, напів-марафон 30 хвилин, ривок 12 хвилин з довільною зміною руки.

“До Збаража з’їхалися гирьовики з усієї України. Надіємося нашим гостям та учасникам все сподобалося. Дякую всім за участь та що змогли приїхати до нас. Всі показали достойний результат! Всі наші хлопці виступили на відмінно та зайняли високі сходинки п’єдесталу!”.

Додамо, гирьовий спорт набув популярності наприкінці XIX і на початку XX століття. Гирі перетворились на різновид циркового мистецтва і стали допоміжними засобами розвитку фізичних якостей в інших видах спорту, залишаючись при тому атрибутом народних гулянь і розваг. Новітня історія гирьового спорту в Україні розпочалася в 1960 році. Залежно від рангу, змагання проводяться з гирями 16, 24 і 32 кг.