Обласний турнір з міні-футболу серед учасників операції об’єднаних сил організували у Збаражі. Змагання присвятили Героям, які поклали своє життя за незалежність.

Такий турнір у Збаражі організовують сьомий рік поспіль. Учасники бойових дій діляться на команди та змагаються з міні-футболу.

“Це захоплюючий вид спорту. Ми тут можемо перевірити свою підготовку, також це допомагає тримати себе у формі. Але головне — це можливість побачити побратимів, провести з ними час. Завдяки таким турнірам, ми можемо пропагувати здоровий спосіб життя, а також об’єднуватись навколо патріотичних цінностей та нашої майбутньої перемоги. Також ми згадуємо і тих, кого нема з нами, хто віддав життя за Україну”, – каже учасник турніру Михайло.

Організували турнір Спілка учасників АТО Тернопільщини та Асоціація футболу області.