Перший молитовний сніданок організували у стінах Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що знаходиться у Збаражі.

Дійство об’єднало учнів та викладачів коледжу, представників духовенства, влади, військових. Зокрема, до молитовного сніданку долучилося командування 2 батальйону військової частини. Усі присутні молилися за мир в Україні, подальший розвиток та процвітання держави, територіальну цілісність, яку продовжують відстоювати військовослужбовці.

«Основною метою заходу є пропагування моральних та духовних цінностей, що зміцнює та єднає українське суспільство. І це є надважливим для згуртування людей навколо ідеї спільної розбудови сильної і незалежної країни. Проведення молитовного сніданку в стінах професійного коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою є одним з етапів національно-патріотичного виховання молоді, яка тут навчається. Це майбутні спеціалісти і фахівці, які в подальшому стануть гідними військовослужбовцями в лавах Національної гвардії та Збройних сил України», – наголосив командир 2 батальйону 2 Галицької бригади, майор Володимир Олійник.

Додамо, в Україні молитовні сніданки практикують на різних рівнях влади. Держава перейняла ініціативу у Сполучених Штатах Америки.