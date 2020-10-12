У Збаражі курсанти військового коледжу взялися ліпити вареники для українських воїнів. Протягом тижня юнаки та дівчата готували національну страву, допомагали їм місцеві господині.

Жителька Збаража пані Юлія готує їжу для військових не вперше. Жінка каже, що її надихає донька. «Я роблю це задля майбутнього моєї дитини. Хочу, щоб вона жила у вільній країні. Як можу, так долучаюся до загальної справи. В нас у Збаражі багато патріотів, і це дуже тішить».

Першу партію вареників від курсантів коледжу вже відправили на схід, – розповідає директор коледжу Вадим Ластовицький. Втім, робота продовжується, адже від солдатів є чимало замовлень улюбленої страви. «Вже протягом тижня в нашому військовому коледжі ні на мить не закінчувалась робота. Десятки волонтерів, небайдужих людей пліч о пліч з курсантами закладу заготовляли вареники для захисників України. Вже зроблені десятки кілограм, та на цьому не зупиняємось. Перша партія смачних вареників зі шкварками незабаром прибуде на схід. Щиро дякую за ініціативу, допомогу та підтримку».

Нагадаємо, періодично ліплять вареники та готують інші страви для українського війська і тернопільські господині. Їжу в готовому вигляді доставлять волонтери.



