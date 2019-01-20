У Збаражі колядники навідалися до колишніх в’язнів ГУЛАГу

20/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Збаразької міської ради колядували та віншували у домівках людей, які були в’язнями таборів ГУЛАГу, а також виконували примусові роботи в сепцпоселеннях 50-60-их років.

Таким чином місцеві чиновники разом із працівниками будинку культури вирішили привітати літніх збаражан, на долю яких випади нелегкі випробування.

Як розповів заступник міського голови Збаража Андрій Синчишин, люди, яких відвідували колядники, зустрічали за радістю.

«Працівники Збаразької міської ради і Збаразького будинку культури завітали з дзвінкою колядою та віншуваннями добра, злагоди, миру, терпіння, любові і багатства в домівки людей, які перебували у таборах ГУЛАГу та на примусових роботах в спецпоселеннях в 50-60-их роках ХХ-го століття. Різдво – це мир і спокій кожної родини, це чарівна казка старовини, це та вечірня зоря, яка світить нам у майбутньому. Тож нехай у домівках людей, на долю яких випало складне, сповнене випробувань і важкої праці життя, завжди панує добро, мир, любов, достаток, нехай різдвяна коляда наповнює їхні серця радістю, оптимізмом і вірою в краще майбутнє».

Софія Романська