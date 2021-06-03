Різноманітні розваги та спортивні змагання організували для малечі у Збаразькій громаді. Ігри приурочили до Дня захисту дітей, а також початку канікул.

Велопробіг, туристичний квест, турнір з футболу та святковий концерт влаштували для юних жителів Збаразької громади. Дитяче свято зібрало найактивніших хлопчиків і дівчаток.

“Діти були неймовірно щасливі. Після карантину і тривалого перебування вдома такі активності дуже потрібні. Діти із задоволенням брали участь у змаганнях, каталися на велосипедах, грали футбол. А святковий концерт приніс масу позитивних емоцій усім присутнім”, – каже жителька Збаража Уляна Поліщук.

Родзинкою урочистостей сталося свято фарб, яке створило гарний настрій не лише малечі, а й дорослим. “Багато різних цікавинок подарували дітворі, підлітакам та їх батькам. Щиро дякую усім причетним до організації свята, яке допомогло дітям забути шкільні будні, карантин та подарувало море емоцій й дало старт літнім канікулам”, – зазначив голова громади Роман Полікровський.

По завершенню святкування діти отримали нагороди за участь у спортивних змаганнях. Переможцям вручили призи.