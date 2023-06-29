У Збаражі буревій позривав дахи з будинків. ФОТО

Сильні пориви вітру наробили шкоди в Збаражі.

29 червня о 13:50 на пункт зв’язку 4-ї державної пожежно-рятувальної частини почала надходити інформація, про наслідки сильних поривів вітру в Збаражі. За повідомленнями очевидців на декількох вулицях міста пошкоджено дахи житлових будинків.

На цей час вже зафіксовано 12 пошкоджених будівель, проте від місцевих жителів продовжують надходити повідомлення про пошкодження.

На місці надзвичайної події працюють представники ДСНС та органів місцевого самоврядування. Вони встановлюють наслідки події, проводять огляд та фіксацію пошкоджень.