Випускний урочисто відсвяткували у Збаражі. Свято для випускників влаштували у замку. Подія об’єднала не лише одинадцятикласників, а й інших школярів і жителів міста.

Випускниця Анастасія розповідає, що готувалася до цього дня кілька місяців. Дівчина власноруч пошила сукню та підготувала аксесуари.

«Випускний бал у красивій сукні був моєї мрією. Дуже рада, що це свято у нас відбулося. Ми пройшли непростий період, склали ЗНО, хотілося так гарно відсвяткувати. В нас чудове місто, замок, атмосфера просто неймовірна».

У Збаразькому замку випускникам вручили атестати, а також відзначили медалістів.

«Святковий настрій панував у Збаражі! Наші чудові та такі вже дорослі випускники святкували завершення свого шкільного шляху! Низький уклін педагогам, які вкладали все найкраще в своїх учнів, щира вдячність батькам, які вірять та вболівають за своїх дітей та щоденно моляться за них Богові», – зазначив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

Додамо, випускні вечори відбулися у більшості шкіл області. Організатори урочистостей зобов’язалися дотримуватися карантинних вимог.