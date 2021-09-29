“Туристичні магніти Тернопільщини” – круглий стіл під такою назвою організували у Збаразькому замку.

Тут зібралися активісти, представники громадських організацій, туроператори. Вони представили унікальні туристичні місця, які зацікавлюватимуть гостей з різних регіонів України та закордону.

Близько третини замків України розміщено на Тернопільщині. Тут — безліч краєвидів та рекреаційних ресурсів. Втім, для зацікавлення туристів необхідне покращення інфраструктури.

“Ми маємо гарні ресурси, але не використовуємо їх повністю. Родзинки туристичної галузі — це насамперед замки. Але є питання щодо того, у якому вони стані, а також щодо інфраструктури. Оце все має велике значення, щоб зацікавити туриста, змусити його приїхати до нас. Під час пандемії активізувався внутрішній туризм. Ми маємо використати цю можливість”, – каже туроператорка Ольга Казюк.

Додамо, на Тернопільщині планують оновити Збаразький, Чортківський замки та Ратушу на площі Ринок у місті Бережани. Таким чином приваблюватимуть туристів до регіону.