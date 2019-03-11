У Збаразькому районі семінарист з Почаєва нищив білборди з Томосом

11/03/2019 0
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Активісти спіймали чоловіка 9 березня близько 23.00 у селі Гніздичне Збаразького району.

Прихильника «руського міра» помітили у момент, коли він знищував білборд про отримання Томосу.

Як стало відомо, затриманий є семінаристом Почаївської семінарії. Знищувати білборд йому допомагав ще один семінарист та неповнолітня дівчина.

Активісти викликали поліцію. Чоловіка затримали.

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