Останній дзвоник відсвяткували учні Збаразького ліцею. Випускники попрощалися зі школою назавжди. Вони передали навчальну естафету першачкам.

Ліцей тривалий період через пандемію COVID-19 працював дистанційно. Втім, учні запевняють, що це не завадило якісному навчанню.

«Хто хотів вчитися, той вчився навіть попри те, що навчання дистанційне. Вже позаду окремі предмети ЗНО. З математикою труднощів не було, адже я проходила пробне тестування. Також неважкі завдання були з української мови та літератури. Адже попри дистанційну форму навчання, ми продовжували наполегливо займатися із викладачами», – каже випускниця Збаразького ліцею Анастасія Роговська.

За словами директорки ліцею Наталії Саламанюк, під час дистанційного навчання в окремих учнів виникали труднощі. Адже онлайн-формат не може повністю замінити живого спілкування. Однак більшість школярів з програмою впоралися.

Додамо, цього року через карантин навчальний рік у школярів закінчується пізніше. Коли святкувати останній дзвоник у школах вирішують самостійно.