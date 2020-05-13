Працівники Бучацького відділення задокументували факт крадіжки вчинений щодо мешканки одного із сіл. Підозрюваний заволодів грошовими коштами заявниці.

Потерпіла працює завгоспом в школі. Прийшовши на роботу, жінка залишила свою сумку при вході в навчальний заклад, чим і скористався крадій. Він викрав з гаманця 500 гривень, 50 євро, 100 американських доларів та 10 000 російських рублів.

Поліцейські одразу встановили особу крадія. Чоловік 1978 року народження у скоєному зізнався. Частину готівки він витратив на продукти харчування та тютюнові вибори, частину правоохоронці вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ «крадіжка». Санкція передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Сіру покарання йому обере суд.