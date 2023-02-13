У Зарваниці відбувся вишкіл для шкільних капеланів

8-10 лютого у Марійському духовному центрі у Зарваниці відбувся вишкіл для шкільних капеланів, у якому взяло участь 30 священників Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Вишкіл проводила комісія у справах шкільництва і виховання спільно з громадською спілкою «Католицька освіта».

Спікерами стали о. Петро Майба, який представив тему «Католицька школа і виховання», п. Аліна Гамота, яка розкрила тему «Мапа думок, як генерувати нові ідеї?» та с. Климентія Луків, яка презентувала євангелізаційну програму «Католицизм».

Про це повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.