Під час Всеукраїнської прощі онлайн до Зарваниці Патріарх УГКЦ Святослав відновив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці.

Чверть століття років тому також у Зарваниці посвяту України і Церкви Пресвятій Богородиці здійснив Патріарх Мирослав Іван Любачівський, повідомляє RISU з посиланням на Департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ пригадав, що першим, хто віддав український народ під покров Пресвятої Богородиці, був Ярослав Мудрий.

«Саме тоді, коли він перед очима київської громади відкрив нерушиму стіну – Оранту, яка стоїть із простягнутими руками в молитві перед Божим обличчям. Цікаво, що надпис на ній так і говорить, що Господь є посеред міста і воно не захитається. Це саме та віра, про яку ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. Саме її вперше засвідчив Ярослав Мудрий», – підкреслив Предстоятель УГКЦ.

«Двадцять п’ять років тому, – зазначив Глава УГКЦ, – наш попередник Мирослав Іван Любачівський відновив акт посвяти України і Церкви під покров Богородиці тут, у відпустовому центрі в Зарваниці».

«У той час сюди прийшло понад мільйон прочан. Ми тоді дякували Господу Богу, що сила віри переслідуваної Церкви не поставила на коліна український народ перед обличчям найгірших репресій, нищень, руйнувань і насилля», – сказав він.

Першоєрарх пригадав слова Патріарха Йосифа Сліпого, який стверджував, що гори трупів і ріки крові Україна віддала як свідчення віри перед Господом Богом. Тоді Мирослав Іван Любачівський, дякуючи за дар свободи, відновив цю посвяту.

За словами Блаженнішого Святослава, з перспективи часу ми розуміємо, що свобода і незалежність є Божим даром для нас. Вони є відповіддю Бога на віру наших батьків.

«Ми теж відновили подібний акт посвяти у навечір’я свята Богородиці у 2014 році. Тоді наші владики в усьому світі у своїх катедральних соборах стали на коліна і відновили акт посвяти. Як ви пригадуєте, Україна тоді лежала безборонною і ослабленою перед обличчям агресора, який точив кров на Донбасі та в Криму», – додав Патріарх Святослав.

Бачимо, що Пресвята Богородиця покрила нас покровом. Бог проявився присутнім і дав нам силу. Ми залишилися єдиною Церквою і Україною.

Глава УГКЦ наголосив, що, чуючи про те, що світ стоїть на колінах перед хворобою, ми сьогодні станемо на коліна перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Такий вчинок, за його словами, засвідчить про нашу віру в те, що Бог готовий творити чудо тут для нас – тих, які вірять.

Нагадаємо, через карантин Всеукраїнська проща у Марійському духовному центрі «Зарваниця», на яку щорічно збирається тисячі паломників, відбулася онлайн.

Проща розпочалася 18 липня з Вечірньої Служби в архикатедральному соборі Тернополя о 17:00 год.

19 липня о 9.00 год у Зарваниці відбулася Літургія, яку відслужив Патріарх Святослав разом із владиками Синоду єпископів УГКЦ.