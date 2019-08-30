Після сварки з дружиною 34-річний житель Заліщицького району пішов з дому, забравши зароблені раніше за кордоном гроші. Маючи фінансову спроможність, винайняв номер у готелі в Борщові. Там і втратив усе зароблене.

До співробітників Борщівського відділення поліції потерпілий звернувся із заявою про крадіжку. З його слів, в період з шостої години вечора 28 серпня до другої години ночі наступного дня невідома особа шляхом вільного доступу викрала із номерка готелю, який він винаймав, його грошові кошти: понад п’ять з половиною тисяч польських злотих та шістнадцять тисяч гривень.

Як встановили поліцейські, заліщанин привів до готельного номера трьох незнайомих осіб, з котрими познайомився на вулиці, і разом з ними розпивав алкогольні напої. Найімовірніше, зі спиртним перебрав, тому заснув, а коли прокинувся – ні гостей, ні грошей. Оперативними заходами поліцейські встановили, що до крадіжки причетний житель Борщова, 1982 року народження. Зловмисник в минулому був судимий за майнові злочини.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 185 ККУ.