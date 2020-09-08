Майже 65 000 гривень втратила жителька Гусятинського району під час проїзду в громадському транспорті.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження, повідомляють у поліції.

Потерпіла розповіла, що поверталася додому з сусідньої країни, де тривалий час перебувала на заробітках. Як тільки краянка пересікла кордон вирішила обміняти польські злоті на іноземну валюту, однак в останній момент передумала. Вже коли заявниця прибула в пункт призначення виявила, що всі її заощадження зникли. Завдані збитки вона оцінила в 64800 гривень.

Проводяться оперативні заходи, аби розшукати причетних осіб.