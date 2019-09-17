Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що жителі одного із сіл Бучацького району у ніч на 14.09.2019 р. на березі річки Дністер за допомогою спецтехніки незаконно видобули піщано-гальковий матеріал об’ємом 19 м куб.

Вилучений піщано-гальковий матеріал, автомобіль марки «IVECO» з навантажувачем та автомобіль марки «ГАЗ» поміщено на арештмайданчик.

Розслідування за ч.3 ст.240 КК України триває.