3 квітня в бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Оріхів Пологівського району Запорізької області загинув наш Герой-захисник, сержант Петро Сагайдак.

Чоловік проживав у селі Вірлів Зборівської міської територіальної громади. Йому було 50 років.

Трагічну звістку повідомив міський голова Зборова Руслан Максимів.

“Він віддав своє життя в боротьбі за свободу та незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет, за мир та спокій на рідній землі.

Висловлюємо щирі співчуття, слова підтримки рідним та близьким. В цей сповнений тугою та жалем час, вся громада з глибоким сумом розділяє ваше горе та біль втрати.

Вічна пам’ять Захиснику! Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні очільника громади.