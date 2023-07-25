У Запорізькій області загинув боєць з Тернопільщини: йому було лише 30 років

На фронті загинув ще один наш захисник, житель Кременецької громади Валерій Кальчук.

Про важку непоправну втрату повідомив голова громади Андрій Смаглюк.

Валерій Кальчук проживав у селі Рибча Катеринівського старостинського округу. Він був солдатом відділення охорони. Загинув у Запорізькій області. Бійцю було лише 30 років.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Валерія пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про нашого Героя”, – ідеться у зверненні голови громади.

Про дату та час зустрічі загиблого Героя буде повідомлено додатково.