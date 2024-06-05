На Запорізькому напрямку загинув наш земляк, мужній захисник Юрій Дударчук, 1994 року народження.

Про важку непоправну втрату повідомили у Підволочиській селищній раді.

Юрій захищав Україну в лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

“Юрій до останнього подиху був вірним присязі на вірність українському народові.

Загинув виконуючи свій бойовий обов’язок на Запорізькому напрямку 31 травня 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним, близьким захисника. Розділяємо біль та схиляємо голови у скорботі.

Вічна та світла йому пам’ять!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні селищної ради.