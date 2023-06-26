У запеклих боях в Запорізькій області загинув Василь Іванчук з Нападівки Кременецького району. Воїну було лише 25 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Борсуківської територіальної громади.

“Біда нависла чорною хмарою над нашою громадою.

На війні загинув Іванчук Василь Сергійович із с. Нападівка (04.08.1995).

Серце солдата зупинилось біля н.с. пункту Затишшя, Пологівського району Запорізької області 24 червня від осколкових поранень не сумісних із життям, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу противником їх вогневої позиції.

Висловлюємо щирі співчуття сімʼї загиблого. Вічна памʼять”.