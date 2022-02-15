У замку на Тернопільщині знайшли смертельно небезпечний “скарб”

Два вибухонебезпечних предмети часів минулих воєн виявили на Тернопільщині 14 лютого.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

Так, близько 11-ї години ранку у селі Купчинці Тернопільського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено ручну осколкову гранату Ф-1 мм часів Другої світової війни.

А по обіді фахівці групи піротехнічних робіт вилучили і знищили мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни, яку виявили на території середньовічного замку у Скалаті. Боєприпас був у нижніх ярусах замкових веж.