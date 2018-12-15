У замках Тернопільщини можна буде взяти шлюб за добу

15/12/2018 Розмір тексту:

Послугою «Шлюб за добу» можна скористатися у Тернополі та Чорткові. Та в обласній раді планують піти далі: хочуть, щоб молодята мали можливість проводити церемонію одруження у замках та історичних місцях Тернопілля. Про це нещодавно заявив голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Надавати послугу «Шлюб за добу» плануємо на базі однієї із комунальних установ обласної ради, – сказав Віктор Овчарук під час відкриття «Open space» у Тернополі. – Ідею цю ми вже обговорили з начальником управління юстиції Едуардом Кольцовим. Це буде цікавий підхід, так як наша комунальна установа займається туристичним напрямком, то молодят будуть супроводжувати і реєструватимуть одруження в замках, історичних місцях, щоб ця подія стала для них особливою та пам’ятною. Зараз готуємо відповідні зміни до Статуту комунальної установи.

У Тернополі цю послугу надають з 20 лютого 2017 року. Як повідомили в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області, 11 грудня цього року зареєструвала шлюб вже ювілейна – 1050 пара – наречені Роман та Ірина. Свідоцтво про одруження закоханим вручила начальник Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська. Вона побажала молодій парі сімейного добробуту, затишку і тепла.

В обласному центрі церемонію «Шлюб за добу» проводять в Українському домі «Перемога», що на бульварі Тараса Шевченка, 27. З квітня цього року послуга стала доступна і в Чорткові. Там її організовують у комунальному підприємстві «Чортків дім», що на вулиці Сонячній, 7.

Ольга Трач