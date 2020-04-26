Дев’яту смерть від коронавірусу констатували на Тернопільщині. У Заліщицькій лікарні померла 73-річна жителька Чернівеччини.

Жінка уклала угоду із сімейним лікарем у Заліщиках, тому її направили до місцевої лікарні. Також у районному центрі проживають родичі померлої. Коронавірус у неї виявили 23 квітня, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Померла жінка учора.

“Станом на 26 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 607 випадках діагноз лабораторно підтверджений (568 випадків – дорослі, 39 випадків — діти). На жаль, маємо 9 летальних випадків. Видужало 58 осіб”.

Додамо, минулої доби на Тернопільщині епідеміологи виявили 42 випадки зараження вірусом COVID-19. Лише у Кременецькому районі підтвердилося 27 фактів коронавірусу. Також нові випадки зафіксовано у Лановецькому, Бучацькому, Підволочиському, Теребовлянському районах і в місті Тернополі.

Софія Романська

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