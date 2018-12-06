У заказнику на Тернопільщині вирубали два десятки дерев

06/12/2018 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за фактами незаконних порубок на території природно-заповідного фонду за ст. 246 КК України.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що два жителі Збаразького району незаконно вирубали 22 сосни, 6 акацій та 1 клена на території об’єкта природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобилівський», що знаходиться на території Кобильської сільської ради Збаразького району.

Внаслідок незаконної порубки дерев державі заподіяно шкоду на загальну суму понад 42 тис грн.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.