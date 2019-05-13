Нещодавно делегація педагогів із Естонії навідалася у Вишнівецьку об’єднану територіальну громаду, де їх радо зустріли місцеві мешканці на чолі з головою громади Володимиром Кравцем.

Минулої осені делегація вишнівчан, працівників громади на чолі із головою ОТГ Володимиром Кравцем відвідала естонські школи, де переймала досвід для розвитку громади, Нової української школи.

Так, трапився візит у відповідь: десять осіб естонської делегації навідалися у Вишнівецьку об’єднану територіальну громаду, де перебували три дні.

У Старовишнівецькій ЗОШ гостей зустріли по-українськи гостинно та урочисто, згадуючи історію. Родзинкою зустрічі став виступ ансамблю бандуристок Вишнівецької комунальної музичної школи, які виконали «Поему про долю», де дівчата оспівували рідну землю, яку «кіньми топтали, свинцем поливали та недоля зламати не змогла».

– Я побував у багатьох європейських школах, але не пам’ятаю, щоб нас так душевно ще десь зустрічали, – підкреслив директор школи у м. Пайкузе Ааре.

Очільник громади Володимир Кравець, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту ОТГ Марія Погранична у свою чергу ще раз подякували за гостинний прийом вишнівчан в естонській школі м. Пайкузе , звідки ті нещодавно прибули. Окрім того, місцеве керівництво зазначило, що для змін у країні потрібно працювати в першу чергу над собою.

– Я би хотів, щоб кожен українець почав перебудову держави із самого себе. Якщо ми самостійно навчимося не розкидати сміття, платити податки, працевлаштовувати людей, добросовісно відноситися до своїх жителів, тоді настануть серйозні зміни, – запевнив Володимир Кравець.

Продовжилася зустріч професійними розмовами про освіту. Зокрема, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту ОТГ Марія Погранична розповіла гостям про НУШ, підтверджуючи виступ візуальною інформацією.

– Те, що ми побачили в Естонії є надзвичайно величезним результатом розвитку освіти упродовж 28 років. Наша освіта багато років стояла на певній позначці, проте старт НУШ дав нам можливості втілити ідеї нової української освіти і це породжує надію на те, що справді у цю галузь потрібно інвестувати, – наголосила Марія Погранична.

Не обійшлося і без майстер-класів, відкритих уроків та екскурсій для іноземних гостей.

Так, естонська делегація побувала у Палаці князів Вишневецьких – архітектурній пам’ятці XVIII століття загальнодержавного значення.

На третій день перебування у Вишнівецькій ОТГ делегації з Естоніїї відвідала Вишнівецький ДНЗ «Малятко».

– Естонія є надійним партнером України, адже саме вона однією із перших держав у світі визнала нашу незалежність. Також однією із перших протягнула руку допомоги для лікування поранених на Майдані, котрі вимагали європейського напрямку розвитку держави. Важливе значення має присутність в Естонії великої української громади. Розвивається активна співпраця у сфері культури та освіти. Підтвердження цьому є і ця зустріч, – наголосила завідувач ДНЗ Оксана Дідик.

Зазначимо, що після триденного перебування на Вишнівеччині естонські педагоги направилися у місто Тернопіль, де на них чекали нові екскурсії.

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