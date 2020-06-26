Нові випадки коронавірусу чи не щодня реєструють у Вишнівецькій ОТГ. Щоб попередити поширення COVID-19, на території громади провели санітарну обробку громадських місць і автошляхів.

Учора у Вишнівці підтвердили два випадки зараження коронавірусом. Виявляли інфікованих і позаминулої доби. Наразі у Вишнівецькій ОТГ проводять профілактичні заходи, – зазначив керівник громади Володимир Кравець. Таким чином намагаються не допустити поширення інфекції.

«Була проведена санітарна обробка та дезінфекція місць можливого перебування людей, інфікованих COVID-19 у селах Загороддя, Дзвиняча, Лози, також у Вишнівці. Учора на території Вишнівецької ОТГ лабораторно підтверджено ще два випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Тож, нагадуємо, що соціальна дистанція, маска у громадських місцях, миття та дезінфекція рук, може вберегти здоров’я та життя вам і вашим близьким».

Загалом кількість заражених у Збаразькому районі сягнула 75, 34 людини одужали, зафіксовано і один летальний випадок – у селі Великі Вікнини.

Софія Романська